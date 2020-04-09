Захарова заявила, что демонтаж памятника Коневу в Праге не останется без ответа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Действия по демонтажу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге способны стать долгосрочным раздражителем в российско-чешских отношениях и не останутся без ответа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенное в Праге, а это преступление, способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа", - сказала она.

"Что касается реакции, то заявили о ней послу Чехии в Москве, призвав Прагу соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года и пресекать провокационные действия", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что особенно вопиюще этот факт политического вандализма выглядит в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны. "Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность в нарушение международных обязательств страны", - заметила она.

Монумент полководцу был снят с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района, в будущем планируется установить в "Музее XX века". Средства на его создание якобы готова выделить мэрия Праги, однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.