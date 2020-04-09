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Политический кризис в Венесуэле

Захарова назвала предложение США по Венесуэле "инициативой из другой эпохи"

Официальный представитель МИД РФ не думает, что эта идея заслуживает серьезного ответа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Планы Вашингтона по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающие создание временного правительства в республике, подготовлены "явно в другой эпохе". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инициатива по демократизации Венесуэлы, выдвинутая Госдепартаментом США, была подготовлена явно в другой эпохе", - сказала она.

По словам Захаровой, в комплексе с открытым преследованием венесуэльского руководства со стороны Вашингтона, а также с началом масштабных учений ВМС США вблизи венесуэльских берегов высказанные американской стороной идеи выглядят как "ультиматум законным властям независимого суверенного государства", а не как шаг к поиску национального согласия.

"Ознакомившись с содержанием инициативы Вашингтона, не думаем, что она заслуживает серьезного ответа", - заключила дипломат.

Госсекретарь США Майкл Помпео огласил 31 марта план урегулирования кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену американских санкций. Как уточнил Помпео, США предлагают учредить государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов. Последние, по замыслу США, должны состояться через 6-12 месяцев.

При этом, как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства США, президент Николас Мадуро и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является единственным органом исполнительной власти во время этого периода. В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана все сохраняющиеся американские санкции будут отменены, заверил госсекретарь.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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