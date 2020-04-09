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Захарова: Россия призывает все силы в Афганистане устранить препятствия на пути к диалогу

Дипломат обратила внимание на то, что ситуация в Афганистане остается нестабильной, несмотря на подписанное 29 февраля соглашение

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все заинтересованные стороны в Афганистане разрешить противоречия для запуска межафганского диалога. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что ситуация в Афганистане остается нестабильной, несмотря на подписанное 29 февраля соглашение между США и движением талибов (запрещеннное в РФ движение "Талибан") о выводе иностранных войск из страны и создании условий для запуска мирного процесса. "Между противоборствующими сторонами не прекращаются боевые действия, в ходе которых продолжают гибнуть мирные жители", - отметила она.

По словам Захаровой, особое беспокойство вызывает сохраняющийся внутриполитический кризис в Кабуле, из-за чего до сих пор не сформировано инклюзивное правительство Афганистана, которое было бы принято афганским народом и признано международным сообществом. "Прямым следствием этого стала задержка начала прямых межафганских переговоров о мире, связанная с отсутствием договоренностей действующих афганских властей с движением талибов об обмене пленными. Именно с этими переговорами, которые должны учитывать интересы всех слоев афганского общества, в мире связывают основные надежды на всеобъемлющее урегулирование афганской проблемы", - подчеркнула она.

"Мы вновь призываем все заинтересованные политические силы Афганистана приложить максимум усилий для разрешения внутриполитических противоречий, устранения препятствий на пути к мирному диалогу", - заключила Захарова.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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