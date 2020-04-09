Путин освободил от должности замглавы МВД Романова на фоне ареста его подчиненных

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МВД - начальника следствия министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова. Об этом сказано в тексте указа президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя Министра внутренних дел РФ - начальника Следственного департамента МВД РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе. Он был подписан после ареста подчиненных генерала по обвинению в коррупции.

Уголовное дело в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. По данным источника ТАСС, дело в отношении высокопоставленных офицеров МВД было возбуждено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля, уже на следующий день фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и допрошены. После этого им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантов на срок до 1 июня.

По данным следствия, генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Адвокат бизнесмена Александр Забейда считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направлялись начальнику следственного департамента МВД России Александру Романову, на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину.