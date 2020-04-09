МИД РФ: США надеялись на пропагандистский эффект, говоря о "Русское имперском движении"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти США рассчитывали на пропагандистский эффект, объявляя о включении националистической организации "Русское имперское движение" в список террористических. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поскольку какой-либо внятной и развернутой информации об обосновании своего решения в Вашингтоне не озвучили, возникло ощущение, что оно было рассчитано прежде всего на внешний пропагандистский эффект и имеет мало общего с задачей совместной борьбы с международным терроризмом, - сказала она. - В пользу этого говорит нежелание американской стороны использовать налаженный механизм двустороннего контртеррористического диалога и взаимодействия между спецслужбами", - сказала она.

"Учитывая русофобию определенного сегмента вашингтонского истеблишмента, не приходится удивляться, что малоизвестная российская структура получила статус первой иностранной террористической группировки сторонников идей превосходства белой расы, попавшей под ограничительные меры США", - продолжила дипломат.

Она посоветовала американским властям обратить внимание на ситуацию на этом направлении у себя в стране. Международные правозащитники не первый год бьют тревогу по поводу распространения неонацистских идей в США, обратила внимание Захарова. "Власти смотрят на происходящее явно сквозь пальцы. Вашингтон даже ежегодно в паре с Киевом голосует против пользующегося широкой поддержкой российского проекта резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма", - указала она.

О внесении "Русского имперского движения" в список террористических организация Госдепартамент объявил в понедельник. Кроме того, в перечень попали три лидера организации: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

Согласно размещенной на сайте Минюста РФ информации, в соответствии с решением Беляевского районного суда Оренбургской области, принятым в 2012 году, сайт движения находится в списке экстремистских материалов. К таковым также отнесены два номера газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" и один номер журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения". В едином федеральном списке организаций, признанных в РФ террористическими, движение не значится.