Захарова: карабахское урегулирование не зависит от выборов в непризнанной республике

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Нагорнокарабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от проведенных 31 марта выборов главы и депутатов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы исходим из того, что выборы необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, - сказала она. - Вместе с тем РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается минская группа ОБСЕ".

"При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия", - указала официальный представитель МИД РФ.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.