{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нагорно-карабахский конфликт

Захарова: карабахское урегулирование не зависит от выборов в непризнанной республике

Выборы прошли 31 марта

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Нагорнокарабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от проведенных 31 марта выборов главы и депутатов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы исходим из того, что выборы необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, - сказала она. - Вместе с тем РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается минская группа ОБСЕ".

"При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия", - указала официальный представитель МИД РФ.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНагорно-карабахский конфликт
Реклама на ТАСС
Захарова: выводы доклада ОЗХО по атакам в Сирии в 2017 году составлены по заказу Запада
Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что в ОЗХО добились создания группы по расследованию "вопреки основополагающим положениям профильной Конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС