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Захарова назвала новый сюжет CNN о вмешательстве РФ в выборы в США провокацией

Она подчеркнула, что такие материалы имеют "целенаправленный характер"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге прокомментировала сюжет американского телеканала СNN о том, что Россия использует услуги так называемых онлайн-троллей на территории Ганы и Нигерии, чтобы оказать влияние на афроамериканский электорат США.

"Это, конечно, не первый и далеко не последний случай появления таких насыщенных мифологизмами и отсутствием здравого смысла псевдорепортажей, но один из наипрекраснейших. Конечно, это все делается тоже неспроста, это такие провокационные вбросы", - сказала она.

По словам Захаровой, подобного рода материалы имеют "целенаправленный характер" и "хорошо оплачиваются заказчиками, определить которых не составляет труда". "Российская позиция по поводу так называемого вмешательства Москвы в американские выборы, как в прошлые, так и в предстоящие, вообще во все [выборы] была подробно доходчиво разъяснена президентом РФ и министром иностранных дел нашей страны. Добавить что-то сложно. Вызывает недоумение, насколько актуальны расследования такого рода, когда речь идет об одной из крупнейших телевизионных компаний, в то время как весь мир, включая американцев, прилагает максимум усилий в борьбе с пандемией коронавируса", - подчеркнула дипломат.

"Зачем нужно заниматься противопоставлением реальных и глобальных проблем с какими-то эфемерными угрозами, непонятно", - заключила она.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и президентом США Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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