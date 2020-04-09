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Захарова: выводы доклада ОЗХО по атакам в Сирии в 2017 году составлены по заказу Запада

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что в ОЗХО добились создания группы по расследованию "вопреки основополагающим положениям профильной Конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам права"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выводы доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сверстаны по заказу и при политическом давлении Запада. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что созданная в ОЗХО в "результате целенаправленных политико-правовых манипуляций стран Запада" Группа по расследованию и идентификации 8 апреля выпустила первый пилотный доклад по трем предполагаемым химическим инцидентам в сирийском населенном пункте Эль-Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года.

"Основной вывод этого документа, а он очевидно был сверстан по заказу при политическом давлении стран Запада, сводится к следующему тезису: "есть разумные основания полагать, что во всех трех случаях имело место применение химического оружия сирийской правительственной авиацией, а соответствующие приказы поступали соответственно от командования ВВС Сирии". Видеть [слова] "есть разумные основания полагать" в документе международной организации, которая проводила работу на протяжении нескольких лет, просто дико", - указала Захарова.

"Чем вы занимались в ОЗХО, если вы говорите, что у вас спустя пару лет есть разумные основания полагать? В таких вопросах не может быть половинчатости, если вы выпускаете доклад. Если утверждаете что-то, то должны предоставить факты", - добавила дипломат.

При этом, как отметила представитель МИД, в ОЗХО добились создания группы по расследованию "вопреки основополагающим положениям профильной Конвенции о запрещении химического оружия и общепризнанным нормам права". "Так называемые полномочия этой группы вторгаются в сферу исключительных прерогатив Совбеза ООН", - указала она, подчеркнув, что трудно было ожидать иного от структуры, "которая была навязана узким кругом заинтересованных лиц сугубо технической по своей природе и предназачению ОЗХО".

Захарова также подчеркнула, что авторы доклада стали "соучастниками системного нарушения заложенных в ОЗХО основных принципов и процедур объективных и непредвзятых расследований, которые необходимо проводить", в том числе с обязательным выездом экспертов непосредственно на места.

Доклад ОЗХО

Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО распространила свой первый доклад 8 апреля. В нем она возложила ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в марте 2017 года. В документе утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инциденты в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс, когда сирийскими истребителями Су-22 на него были сброшены авиабомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В ответ постпредство РФ при ОЗХО заявило, что доклад составлен с изъянами и не вызывает доверия.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химоружия, было принято на спецсессии ОЗХО в 2018 году по инициативе США и Великобритании. Авторы проекта создания ГРИ не скрывали, что главной целью организации станет возложение ответственности за все инциденты (мнимые или реальные), связанные с химическим оружием, на сирийскую армию. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

Теги
СШАСирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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