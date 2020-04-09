Захарова призвала политиков США снять санкции против Кубы для доставки гуманитарной помощи

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти США отказаться от политики односторонних санкций и снять законодательные барьеры для оказания Кубе помощи в борьбе с коронавирусом.

"Почему бы не употребить свою любовь к Кубе и то свое желание вывести эти отношения на новый уровень к этой конкретной ситуации и не заняться пробиванием через свои законодательные органы - мы знаем, как американцы лоббируют те или иные законы, когда надо, - снятия этих односторонних санкций в этот конкретный момент?" - задалась вопросом Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что введенные против Кубы санкции США препятствуют доставке на остров части большого гуманитарного груза, выделенного основателем технологической компании Alibaba ("Алибаба") Джеком Ма для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По словам Захаровой, Кубе "отказывают в получении столь необходимого сейчас медицинского оборудования" в тот момент, когда страна сама направляет своих врачей в пострадавшие от коронавируса государства, протягивая им руку помощи.

"Из-за введенного почти 60 лет американского эмбарго в Гавану не может быть доставлен гуманитарный груз, а это 2 миллиона медицинских масок, 400 тысяч экспресс-тестов, 104 аппарата искусственной вентиляции легких", - пояснила она.

"Мы в очередной раз вынуждены констатировать, что некоторые государства в этот сложный период противостояния человечества пандемии коронавируса вместо того, чтобы крепить международную солидарность и сотрудничество проявляют свойственный им эгоизм и демонстрируют полное отсутствие гуманизма и отрицание общечеловеческих ценностей", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она заявила, что подобные проявления американской политики еще раз свидетельствуют о преступном характере системы односторонних санкций, "влияющих на жизнь и здоровье миллионов людей, лишающих права на помощь в столь тяжелых условиях". Дипломат отметила, это происходит на фоне призывов международного сообщества поддерживать пострадавшие страны, отказаться от торговых войн и политики рестрикций. "В очередной раз мы призываем правильно соотнести собственные геополитические представления с реальными нуждами миллионов людей", - заключила Захарова.