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Пандемия коронавируса нового типа

Небензя в СБ ООН призвал к снятию санкций, мешающих бороться с пандемией

Постпред России также призвал отбросить предрассудки, чтобы победить в войне с вирусом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Односторонние и многосторонние санкции в отношении развивающихся стран, наложенные не ООН, должны быть отменены в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе встречи Совета Безопасности всемирной организации по проблеме коронавируса, которая проходила в формате видеоконференции. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства.

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"Развивающиеся страны сталкиваются с огромными сложностями, поэтому им нужно оказывать помощь в первую очередь, - указал он. - ООН - лучшая платформа для координации такой помощи. В этом контексте мы призываем всех снять наложенные не ООН односторонние и многосторонние ограничительные меры и санкции в отношении развивающихся стран.

"Мы не можем одной рукой помогать, а другой - вредить", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Небензя, странам необходимо отбросить противоречия, чтобы победить в схватке с пандемией коронавируса. "Это война против невидимого врага, - отметил он. - Чтобы победить его и преодолеть его последствия, нам также необходимо преодолеть наши предрассудки, фобии, ненависть, недоверие и подозрения".

Дипломат также призвал "Группу двадцати" (G20) играть "ведущую роль" в определении "плана по восстановлению мировой экономики после вызванного пандемией шока". "Время, чтобы делать выводы из текущего кризиса, еще не пришло, поэтому не нужно спешить с ними, - предупредил постпред. - Но оно придет и станет испытанием нашей зрелости".

По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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