Константин Брызгин вступил в должность главы Петропавловска-Камчатского

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Константин Брызгин, временно исполнявший обязанности главы Петропавловск-Камчатского городского округа, официально вступил в должность градоначальника в пятницу. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

"Константин Брызгин официально вступил в должность главы Петропавловска-Камчатского. На церемонии присутствовали врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, председатель законодательного собрания региона Валерий Раенко, председатель городской думы Петропавловска Галина Монахова, представители духовенства и депутаты", - сообщается на сайте муниципалитета.

Главой Петропавловска-Камчатского по итогам голосования депутатов городской думы Брызгин стал в среду. За него проголосовали 26 депутатов из 29. По итогам второго этапа конкурса на пост главы города комиссия допустила до выборов четырех кандидатов.

Избранный глава городского округа принес торжественную присягу, пообещав использовать данные ему полномочия исключительно в интересах жителей города, способствовать экономическому, социальному и культурному развитию муниципалитета.

"Пост главы городского округа - это почетная миссия и огромная ответственность перед жителями и перед руководством региона. Благодарю всех за оказанное мне доверие. Я понимаю всю серьезность и важность задач, которые стоят передо мной", - сказал Брызгин и выразил надежду на дальнейшее взаимопонимание и плодотворное сотрудничество с правительством Камчатского края и городской думой.

Врио губернатора передал Брызгину символический ключ от города и должностной знак главы Петропавловска-Камчатского. Согласно Уставу Петропавловска-Камчатского, Брызгин будет руководить администрацией города в течение пяти лет.

Из биографии

Константин Брызгин родился 21 августа 1978 года в городе Петропавловск-Камчатский. С 26 ноября 2014 года работал заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. С 27 ноября 2019 года был временно исполняющим полномочия главы округа.