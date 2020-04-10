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Россия готовит отзыв на исковое заявление по Александровскому подворью в Иерусалиме

Отмечается, что будут приняты все необходимые меры по защите имущественных интересов в Израиле

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия будет принимать все необходимые меры, в том числе в суде, для защиты имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление "Отделения Православного Палестинского Общества в Святой земле" (ППО) и представит его в суд в ближайшее время в соответствии с израильским законодательством. Российская Федерация будет принимать все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья в Иерусалиме", - заявили в министерстве.

В дипведомстве отметили, 5 апреля от имени возглавляемого Николаем Гофманом-Воронцовым ППО, незаконно занимающего Александровское подворье, в Окружной суд Иерусалима был подан иск, ответчиками по которому являются Государство Израиль и Российская Федерация. Истец требует признания за ним исключительного права собственности на указанный объект и приостановки процесса его перерегистрации на РФ на время рассмотрения указанного иска.

По решению судьи ответчики должны представить свое заключение не позднее 14 апреля, а Минюст Израиля - "заморозить" перерегистрацию до дальнейшего уведомления, обратили внимание в МИД РФ. После получения отзывов ответчиков будет назначено заседание с участием всех сторон, по итогам которого суд примет решение по данному иску: приступит к его рассмотрению по существу или откажет истцу, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что заявление Гофмана-Воронцова не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право возглавляемого им общества на Александровское подворье. "Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене "уступки" данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Наамы Иссасхар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Не считаем нужным комментировать такого рода спекуляции, ответственность за которые несут их авторы", - заявили на Смоленской площади.

О ситуации с Александровским подворьем

23 января министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеев Элькин проинформировал, что еврейское государство в ответ на просьбу России начало юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ.

Во вторник, 7 апреля, израильская газета The Мarker сообщила, что Окружной суд Иерусалима временно приостановил регистрацию до завершения рассмотрения иска со стороны незаконно занимающей подворье структуры.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

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