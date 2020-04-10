Лавров обсудил с премьером Палестины борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Штайе в телефонном разговоре в пятницу обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались ситуация вокруг пандемии коронавируса и меры, принимаемые российскими и палестинскими властями в целях противодействия распространению инфекции и нейтрализации ее негативных последствий", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как добавили в МИД РФ, при обмене мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования "была подчеркнута важность активизации коллективных усилий в интересах скорейшего налаживания палестино-израильского переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе". "Выражена обоюдная озабоченность планами односторонних действий, нацеленных на подрыв решений ООН и Арабской мирной инициативы. При этом первостепенной задачей является восстановление палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - отметили в министерстве иностранных дел.