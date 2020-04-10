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Степашин назвал невозможным досудебное решение спора об Александровском подворье

Ранее Израиль в ответ на просьбу России начал юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Решение вопроса об Александровском подворье в Старом городе Иерусалима в досудебном порядке невозможно, так как этого не желает истец, сообщил ТАСС в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Ранее Израиль в ответ на просьбу России начал юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. Восьмого апреля пресс-служба посольства РФ в Израиле сообщила ТАСС, что структура, называющая себя Православным палестинским обществом в Святой земле (ППО) и незаконно, по мнению дипмиссии, занимающая в настоящее время Александровское подворье, опротестовала возобновление регистрации объекта на Россию.

"В суд подавали не мы, а некто [Константин] Воронцов (председатель ППО - прим. ТАСС), так называемое "зарубежное ИППО", зарегистрированное в Мюнхене. <...> Поэтому, естественно, мы должны сегодня доказать суду неправомочность юридическую этого Воронцова. Не мы подаем в суд - в суд подают они, причем и на Россию, и на Израиль, получается, потому что Минюст Израиля принял запрос на наши документы и готовил передать нам справку, подтверждающую, что это наша собственность. <...> До суда это не решится, потому что мы вели переговоры с Константином Воронцовым", - сказал собеседник агентства.

По словам Степашина, возглавляемое им ИППО осуществляет сбор документов, подтверждающих право собственности Российского государства на подворье в Иерусалиме. "В свое время мы, ИППО, собрали все материалы и документы и отправили в Минюст от имени российского государства, все документы, подтверждающие, что это собственность Российского государства. <...> Мы делаем, что называется, сопровождение с точки зрения сбора документов и всего остального. Все это собрано, все это находится сегодня непосредственно в министерстве юстиции Израиля", - сказал Степашин.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Теги
РоссияИзраильСтепашин, Сергей Вадимович
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