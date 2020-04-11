Песков раскритиковал попытки ряда стран устроить гонку в спасении других государств

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике попытки ряда государств в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.

"То, что на нынешней кризисной стадии, когда в основном все страны переживают жесточайший кризис, связанный с пандемией, ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо", - сказал он в субботу в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим", - пояснил Песков.