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В ОП сообщили, когда должны пройти выборы оставшихся 43 членов нового состава палаты

По словам секретаря ОП России Лидии Михеевой, выборы запланированы на июнь

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева сообщила, что после утверждения президентом России Владимиром Путиным президентской квоты нового состава палаты будет образована рабочая группа для организации и проведения конкурса по отбору 43 членов ОП от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, их выборы состоятся в июне 2020 года.

"Сейчас определены 124 члена седьмого состава ОП РФ, включая представителей от общественных палат субъектов. 14 новых членов ОП РФ наряду с семью членами шестого состава войдут в рабочую группу для организации и проведения конкурса по отбору еще 43 членов от общероссийских объединений и некоммерческих организаций", - сказала Михеева ТАСС в воскресенье.

По ее словам, "процедура отбора оставшихся 43 членов начнется не позднее 20 апреля, их выборы должны состояться в июне". "Первое пленарное заседание седьмого состава должно состояться не позднее 1 июля", - уточнила секретарь ОП.

Михеева добавила, что назначенные указом президента 40 членов нового состава Общественной палаты являются "весьма достойными людьми, многие из которых известны всей стране". "Каждый из них - профессионал в своей области. Часть списка - члены палаты действующего созыва, прекрасно себя зарекомендовавшие", - заключила секретарь ОП.

Путин в воскресенье своим указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. В частности, по президентской квоте в состав вошла действующий секретарь ОП, руководитель Исследовательского центра частного права им. Сергея Сергеевича Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева. Также места в палате сохранили известный врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист Сергей Карякин. Среди новых членов ОП оказался фермер, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ Олег Сирота.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений). Новый (седьмой) состав палаты будет работать с 2020 по 2023 год.

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