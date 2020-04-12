Путин и Трамп в третий раз на этой неделе обсудили ситуацию на нефтяных рынках

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом провел отдельный телефонный разговор с американским лидером, в ходе которого они обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках и вопросах обеспечения стратегической безопасности. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи, добавили в Кремле.

Переговоры лидеров России и США на этой неделе проходили три раза. В пятницу Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. В четверг лидеры России и США обсуждали ситуацию на рынке нефти в трехсторонней беседе, в которой принимал участие и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.