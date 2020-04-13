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Косачев: в ЕС фиксируется много фейков о ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в странах Евросоюза активно распространяется дезинформация о России, в особенности в контексте ситуации с коронавирусом в стране.

"В целом вся информация, которая сейчас идет по коронавирусу в РФ, она тоже не соответствует действительности. Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты, и вообще в России точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании, в других странах ЕС <...> - это тоже фейк", - сказал он в интервью телеканалу "Евроньюс".

Среди фейков, связанных с РФ и ее действиями в условиях пандемии, сенатор выделил публикации ложной информации о неэффективности российской гуманитарной помощи Италии или попытки РФ с помощью поддержки в нелегкой ситуации повлиять на политику республики, что впоследствии опровергло итальянское правительство.

В то же время, обратил внимание Косачев, нередки и обвинения в адрес РФ в том, что она занимается созданием и распространением фейков о коронавирусе. Однако, подчеркнул он, России, "во-первых, это просто не нужно". "А во-вторых, мы заинтересованы не в слабом и разобщенном, а в сильном и консолидированном Европейском союзе", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, некоторые страны ЕС, являясь членами НАТО, не в состоянии разработать собственную политику по отношению к России. "А мы бы хотели, чтобы у ЕС была собственная политика на российском направлении", - заключил Косачев.

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