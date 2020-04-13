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Патрушев доложит Путину об итогах совещания по нацбезопасности на Урале

Совещание прошло в режиме видеоконференции 10 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Итоги совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Урала, которое провел в режиме видеоконференции 10 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, будут доложены президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах проведенного накануне совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что на совещании были поставлены задачи, "направленные на снижение уровня преступности, связанной со склонением, вербовкой, финансированием и пропагандой терроризма". Была также проанализирована деятельность региональных и муниципальных антитеррористических комиссий, рассмотрены вопросы, связанные с мониторингом политических и социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

"Отдельное внимание уделено мерам по повышению эффективности профилактики социально опасного и деструктивного поведения молодежи", - отметили в аппарате Совбеза. В частности, обсуждались способы "оградить молодежь от влияния деструктивных течений и организаций, а также вопросы культурно-нравственного, патриотического и интеллектуального развития молодежи".

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. Ранее эти мероприятия организовывались в одном из городов того или иного округа, однако из-за ситуации с коронавирусом сейчас такие заседания проводятся с помощью видеосвязи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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