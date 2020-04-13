Песков не считает возможным говорить о потеплении отношений между Россией и США

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эффективность общения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу стабилизации мирового нефтяного рынка не стоит проецировать на двусторонние отношения.

"Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, вселяют ли контакты двух президентов надежду на улучшение отношений РФ и США.

Песков также сообщил, что Путин и Трамп в своем разговоре не касались отмены антироссийских санкций. "Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли главы государств вопрос о санкциях, в том числе введенных против таких крупных проектов как "Северный поток-2". "Вы знаете, что Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны", - добавил пресс-секретарь президента.