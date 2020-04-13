Крашенинников, Макаров и Никонов возглавили рейтинг эффективности депутатов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также глава комитета палаты по образованию и науке Вячеслав Никонов (все из "Единой России") возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по итогам января - марта 2020 года. Это следует из материалов исследования политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова, которое было представлено в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по март 2020 года. Крашенниников сумел сохранить лидерство по сравнению с результатами прошлого рейтинга (сентябрь - декабрь 2019 года). Из тройки лидеров выбыли председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), опустившись в рейтинге на 4-е и 13-е места соответственно.

В десятку самых эффективных депутатов по итогам исследования также вошли, начиная с пятого места, депутат-единоросс Валентина Терешкова, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"), первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, вице-спикеры нижней палаты парламента Петр Толстой и Ирина Яровая (оба "Единая Россия"), а также первый замглавы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин (КПРФ).

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют "неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами", уточнили авторы исследования.

Терешкова имеет самые низкие результаты среди топ-10 эффективных депутатов Госдумы по индексу народного голосования и по активности в палате (соотношение суммы выступлений и участия в разработке законопроектов к общему числу выступлений и законопроектов в палате за сессию). Однако у нее второй показатель по индексу цитируемости - 28,79, Терешкова уступает в этом плане лишь лидеру рейтинга Крашенинникову (34,81). Авторы исследования напоминают, что Терешкова стала одним из самых медийных депутатов после ее предложения снять ограничения на количество президентских сроков для действующего президента.

Авторы исследования сделали вывод, что лидерами рейтинга стали депутаты Госдумы, которые активно работали в подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ.