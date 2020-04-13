Посольство РФ в Эстонии раскритиковало главу Сил обороны страны за высказывания о России

ТАЛЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии сравнило упорство, с которым командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявляет о "российской угрозе", со стилем высказываний унтера Пришибеева из одноименного рассказа Антона Чехова.

Как указало посольство в распространенном в понедельник комментарии, направленном порталу Delfi, даже на фоне охватившей практически весь мир пандемии коронавируса и всех связанных с этим тяжелейших последствий "не прекращаются стенания тех, кто и в этой ситуации стремится напомнить о "подлинной угрозе", каковой, по их неисправимому убеждению, была и остается Россия".

"В качестве новоявленного оракула на сей раз выступил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, - указало диппредставительство. - Не стоит, видимо, цитировать его отдельные высказывания в стиле чеховского унтера Пришибеева. Выделим основное: для России, вещает генерал, война - это один из способов сформировать свое ближайшее соседство по своему усмотрению".

На прошлой неделе Мартин Херем в интервью газете "Эстонский экспресс" заявил, что Эстонии следует "практиковаться в защите" от возможной российской агрессии.