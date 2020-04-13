Сейшелы продлили оставшимся там российским туристам разрешение на пребывание

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Иммиграционные власти Сейшельских Островов продлили разрешение на пребывание для российских туристов, которые до сих пор не могут покинуть страну на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол РФ в республике Артем Кожин.

"Мы связались с иммиграционной службой и договорились о централизованном бесплатном продлении разрешения на пребывание всем туристам, это уже сделано (между РФ и Сейшелами действует соглашение о 30-дневном безвизовом пребывании - прим. ТАСС). Теперь все продолжают здесь находиться на законных основаниях, это важно в том числе с точки зрения избежания штрафов", - заявил дипломат.

Глава диппредставительства рассказал о том, как удалось решить вопрос с размещением россиян на приемлемых в финансовом отношении условиях. "Здесь находится порядка 100 россиян, они живут в основном в гостиницах и маленьких домиках. Посольство связалось с администрациями всех бюджетных гостиниц и обеспечило туристам наиболее дешевое проживание, которое было возможно, - отметил Кожин. - Местные гостиничные операторы довольно хорошо реагируют на просьбы посольства. Символические деньги берут, но это абсолютный минимум, который можно было бы обеспечить".

Дипломат пояснил, что после выявления на Сейшелах одиннадцатого случая инфицирования местные власти "ввели достаточно жесткий карантин". "Закрыли пляжи, все общественные заведения, очень многие госорганы перешли на удаленную форму работы. Все сейчас обязаны сидеть по домам, эти меры введены до конца апреля", - рассказал посол. Отвечая на вопрос о том, вынуждены ли россияне теперь все время оставаться на территории отеля, Кожин указал, что, например, выходить в магазин за продуктами разрешается. "Технически карантин здесь чуть помягче, чем в некоторых европейских странах. Но в целом тут стало грустнее", - добавил он.

Говоря о том, какие настроения сейчас царят среди российских туристов, дипломат отметил, что реакция у людей разная, но в основном все относятся к сложившейся ситуации с пониманием. "Есть те, кто спокойно относится, и те, кто более эмоционально, но в общей массе все все понимают, все знают про ограничения [введенные в РФ], - подчеркнул Кожин. - Все люди разные, мы ко всему относимся с пониманием. Но главное, они - наши граждане, поэтому мы все, что требуется от посольства, будем делать в плане обеспечения их законных прав на территории страны пребывания".

"Некоторые люди указали на потенциальные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть, например у кого-то давление. Естественно, мы на связи с местными медучреждениями. Если кому-то понадобится медицинская помощь, у нас есть контакты, мы сможем обеспечить необходимую помощь", - указал посол. Он также подтвердил, что среди остающихся на Сейшелах россиян на данный момент нет заразившихся коронавирусом. "Бог миловал, все нормально", - сказал дипломат.