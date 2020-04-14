Кабмин вновь не поддержал декриминализацию статьи о неоднократном нарушении на митингах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о декриминализации статьи 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом говорится в проекте отзыва, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва. В нем также отмечается, что ранее кабмин уже дважды (в 2017 и 2019 годах) не поддержал инициативы, имеющие "аналогичный предмет правового регулирования".

"Согласно пояснительной записке, внесение предлагаемых законопроектом изменений обусловлено сложившейся правоприменительной практикой, свидетельствующей о необходимости признания указанной статьи утратившей силу. Вместе с тем статистических данных об общем количестве возбужденных уголовных дел по данной статье УК, а также о назначенных наказаниях, подтверждающих вывод о несоразмерности санкций, установленных статьей 212.1 УК, совершенному деянию, пояснительная записка к законопроекту не содержит", - указывается в тексте.

По мнению Миронова, введение статьи 212.1 в УК РФ в 2014 году привело "к нарастанию общественного напряжения, недовольству общества и снижению уровня его доверия к власти в целом". "Представляется, что сложившаяся правоприменительная практика, а также широкий общественный резонанс, вызванный введением указанной статьи в качестве состава преступления, свидетельствуют о необходимости признания ее утратившей силу", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. Кроме того, парламентарий считает санкции этой статьи "несоразмерными совершенному деянию, нарушающими принцип справедливости наказания".

Законопроект пока не внесен на рассмотрение Госдумы. Согласно регламенту нижней палаты, инициативы об изменении УК РФ требуют отзыва кабмина.

Статья 212.1 УК РФ предусматривает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Такие действия наказываются штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Позиция КС

Первым осужденным по этой статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде (КС), который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор и освободил активиста.

Как указал КС в 2017 году, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за указанное деяние исключено, отмечалось в определении КС. В нем также подчеркивалось, что уголовная ответственность должна быть адекватна совершенному деянию. После этого данную статью неоднократно предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей.