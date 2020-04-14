Москалькова считает, что социальные поправки в конституцию уже де-факто работают

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что поправки в конституцию, касающиеся социальной поддержки граждан, "уже де-факто работают" в условиях пандемии коронавируса.

"Поправки в конституцию сегодня уже де-факто работают. Мы видим, что появилась большая группа прав социальной направленности, которая защищает людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с коронавирусом. Это и социальные гарантии для многодетных семей, для тех, кто оказался без работы в эти дни. То есть косвенно поправки уже себя апробировали в жизни, в действующих реалиях", - сказала Москалькова во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Она добавила, что уполномоченные по правам человека в субъектах РФ готовы к мониторингу во время проведения всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.