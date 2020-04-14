Лавров: саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН должен пройти в очном формате

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лидеры "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН должны встретиться лично, формат видеоконференции может стать лишь дополнением к встрече. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Мы имеем в виду - и все наши партнеры по "пятерке" постоянных членов Совета Безопасности ООН с этим согласны - саммит, который будет очным, физически объединяющим лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.

"Что касается возможности видеоконференции, мы ее не исключаем, но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу", - пояснил министр.

Лавров отметил, что сроки проведения саммита лидеров "пятерки" пока не определены, повестка мероприятия обсуждается по линии министерств иностранных дел стран - участниц. "Я знаю, что назывались сроки в сентябре, но никаких решений не принято, эти сроки подлежат консенсусному согласованию со всеми главами государств", - сказал он.

По его словам, стороны подтвердили нацеленность на проведение масштабного анализа всего происходящего в мире в области безопасности на предстоящей встрече. "Конкретная повестка дня сейчас обсуждается в рабочем порядке на уровне министерств иностранных дел", - пояснил Лавров.

Функционирование международных институтов станет одной из тем саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Инициативу поддержали КНР, Франция и руководство ООН.