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Лавров назвал возмутительными и циничными действия властей Праги, снесших памятник Коневу

Такие действия противоречат Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, отметил глава российского МИД

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Действия муниципальных властей района в Праге, по решению которых неделю назад был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, возмутительны и циничны. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительным назвать трудно, они противоречат Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, - подчеркнул глава МИД России. - Были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет".

"Нас заверяют, что он являлся муниципальной собственностью, но мы твердо знаем, что это нет так. До сноса он состоял в республиканском реестре в качестве мемориального объекта, - указал Лавров. - Исходим из того, что вопрос может быть урегулирован исключительно в соответствии с выше упомянутым договором".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЧехияРоссия
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