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Лавров заявил, что ограничения на выезд из РФ после открытия границ вводить не планируется

Глава МИД напомнил, что право на передвижение закреплено в российской Конституции
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия не планирует вводить выездные визы для своих граждан после возобновления авиасообщения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

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"Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли сейчас возможность изменения порядка выезда россиян за рубеж после открытия границ. - Выездных виз точно никто не планирует вводить. Не могу представить себе ситуацию, когда это будет в практическом плане обсуждаться".

"Не думаю, что сейчас у нас есть желающие в стране выехать за границу. Сейчас идет речь о том, чтобы как можно меньше людей заболело и ушло из жизни, - отметил министр. - В принципе никаких запретов быть не может, потому что право на передвижение закреплено в нашей Конституции".

В этой связи Лавров призвал не опасаться в отношении тех, кто захочет воспользоваться своим конституционным правом и выехать за рубеж, когда "такие физические возможности, включая авиационное сообщение и другие методы передвижения, будут восстановлены".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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