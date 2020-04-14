Лавров заявил, что ограничения на выезд из РФ после открытия границ вводить не планируется

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия не планирует вводить выездные визы для своих граждан после возобновления авиасообщения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли сейчас возможность изменения порядка выезда россиян за рубеж после открытия границ. - Выездных виз точно никто не планирует вводить. Не могу представить себе ситуацию, когда это будет в практическом плане обсуждаться".

"Не думаю, что сейчас у нас есть желающие в стране выехать за границу. Сейчас идет речь о том, чтобы как можно меньше людей заболело и ушло из жизни, - отметил министр. - В принципе никаких запретов быть не может, потому что право на передвижение закреплено в нашей Конституции".

В этой связи Лавров призвал не опасаться в отношении тех, кто захочет воспользоваться своим конституционным правом и выехать за рубеж, когда "такие физические возможности, включая авиационное сообщение и другие методы передвижения, будут восстановлены".