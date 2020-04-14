В Думу внесли проект об освобождении жителей ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов и членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от госпошлины в 3,5 тыс. рублей постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках граждан при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта, в частности, выступают глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первые заместители председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и Виктор Водолацкий, замглавы комитета по международным делам Наталья Поклонская.

"На сегодняшний день Российская Федерация является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса. Поскольку защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остается одним из главных приоритетов внешней политики РФ, введение льготных условий приема в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Учитывая соотношение размера реальных доходов населения народных республик к размеру взимаемой государственной пошлины, проектом федерального закона предлагается дополнение пункта 3 статьи 333 Налогового кодекса РФ еще одним случаем, когда указанная выше государственная пошлина не уплачивается, - за прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившихся с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - указано в документе.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3194 руб.

"Повышение уровня благосостояния жителей Донбасса, доведение к 2022 году размера выплат до уровня средних заработной платы и пенсии регионов РФ является первостепенной задачей руководства народных республик, основным направлением их государственной стратегии. Но, несмотря на принимаемые меры, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей", - говорится в пояснительной записке.