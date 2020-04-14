Лавров: недопустимость односторонних санкций пора закрепить в виде общей договоренности

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и которые были приняты в обход Совета Безопасности ООН, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными, - отметил он. - Важно, чтобы неприемлемость односторонних санкций, тем более санкций, которые затрагивают гуманитарные интересы простых людей, обрела уже вид международной договоренности".