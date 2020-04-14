Лавров: Москва в контактах с Вашингтоном настаивает на контрпродуктивности блокады Кубы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия в ходе контактов с США указывает на пагубность и неэффективность политики экономической блокады Кубы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Политика блокады Кубы, которую Соединенные Штаты проводят не одно десятилетие, никем практически не поддерживается. Ежегодно Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции о неприемлемости этой блокады с требованием ее немедленно прекратить. Крайняя резолюция, которая была принята в декабре прошлого года, получила рекордное количество голосов, подавляющее большинство - 187 голосов - с требованием эту незаконную практику прекратить. К сожалению, такие сигналы в Вашингтоне не возымели какого-то видимого результата, но в наших контактах с американскими коллегами мы указываем на абсолютную контрпродуктивность такого подхода", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что кубинцы заинтересованы в хороших отношениях со всеми странами, включая США. "Мы в этом убеждаемся каждый раз, когда общаемся с кубинскими друзьями. Конечно же, это [хорошие отношения] возможно исключительно на основе уважения друг друга, ключевых принципов Устава ООН, прежде всего принципа суверенитета и права народов выбирать свою судьбу", - добавил министр.

Дискредитация врачей

Развернутая в США кампания по дискредитации кубинских врачей, борющихся с пандемией коронавируса в десятках стран мира, неприемлемы и не достойны великой страны, заявил Лавров.

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что США препятствуют доставке на Кубу гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

"Точно так же американцы не разрешают кубинцам закупать необходимое им медоборудование за деньги - просто запрещают, используя свое положение на рынке этих товаров и используя роль доллара в банковских расчетах, - отметил он. - Одновременно США, к глубокому сожалению, и это не достойно великой страны, развернули целую кампанию по дискредитации кубинских врачей, которые работают в десятках стран мира, обеспечивая решение сложнейших задач в сфере здравоохранения".

По словам Лаврова, кубинские врачи задолго до распространения коронавируса работали и в Латинской Америке, и в других регионах мира. "Сейчас в условиях пандемии кубинцы, проявляя свои лучшие национальные качества, работают почти в 60 странах, включая европейские, в частности Италию, решая очень важные задачи, - подчеркнул министр. - И достоинство этого народа заслуживает самого высокого уважения".

Генассамблея ООН на протяжении 27 лет принимает резолюцию, призывающую США прекратить торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. В декабре 2014 года экс-президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.