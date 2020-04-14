Депутаты Госдумы будут участвовать в ток-шоу дистанционно

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы перестанут посещать телестудии для участия в ток-шоу и будут выходить в эфир удаленно, из здания на Охотном Ряду. Такое предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Жириновский на пленарном заседании высказался за полный запрет на очное участие парламентариев в телепередачах. "Сидите, здесь работайте, в крайнем случае в кабинете... Там [в телестудиях] люди разве проверенные? Он [депутат] сюда заразу принесет", - предостерег лидер ЛДПР.

"Давайте задействуем возможности нашего думского аппарата и возможности, которые есть в плане коммуникаций, здесь развернутые уже на площадке "Дума-ТВ", на площадке наших студий... Вы можете подключаться из своих кабинетов, вы можете это делать из студий думских без поездок", - отреагировал председатель Госдумы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.