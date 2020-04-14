Депутаты Госдумы будут участвовать в ток-шоу дистанционно

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы перестанут посещать телестудии для участия в ток-шоу и будут выходить в эфир удаленно, из здания на Охотном Ряду. Такое предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поддержал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Жириновский на пленарном заседании высказался за полный запрет на очное участие парламентариев в телепередачах. "Сидите, здесь работайте, в крайнем случае в кабинете... Там [в телестудиях] люди разве проверенные? Он [депутат] сюда заразу принесет", - предостерег лидер ЛДПР.
"Давайте задействуем возможности нашего думского аппарата и возможности, которые есть в плане коммуникаций, здесь развернутые уже на площадке "Дума-ТВ", на площадке наших студий... Вы можете подключаться из своих кабинетов, вы можете это делать из студий думских без поездок", - отреагировал председатель Госдумы.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.