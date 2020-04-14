Путин: пандемия коронавируса не должна стать шоком для системы госуправления

НОВО-ОГАРЕВО, 14 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не должна быть шоком для системы госуправления, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, обратил внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе, системообразующих банках резко упало число новых ипотечных кредитов, что "не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах".

"Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет, мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями", - указал Путин.

Президент отметил, что "целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется, но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".

"Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики - я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете - у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан", - добавил он.

Путин напомнил, что на прошлой неделе давал поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранении занятости и доходов людей. Ранее он также просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Глава государства предложил участникам совещания обсудить все эти конкретные предложения.