{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин: пандемия коронавируса не должна стать шоком для системы госуправления

Президент отметил, что Россия обладает ресурсами и резервами для антикризисной политики в условиях пандемии, нужно их максимально эффективно использовать

НОВО-ОГАРЕВО, 14 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не должна быть шоком для системы госуправления, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, обратил внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе, системообразующих банках резко упало число новых ипотечных кредитов, что "не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет, мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями", - указал Путин.

Президент отметил, что "целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется, но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".

"Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики - я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете - у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан", - добавил он.

Путин напомнил, что на прошлой неделе давал поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранении занятости и доходов людей. Ранее он также просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Глава государства предложил участникам совещания обсудить все эти конкретные предложения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дума приняла в I чтении законопроект о дистанционном сборе подписей избирателей
При этом с помощью новой системы можно собирать не более 50% от необходимого количества подписей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС