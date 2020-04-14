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Мишустин назначил двух заместителей главы Роскомнадзора

Ими стали Олег Терляков и Владимир Логунов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Терлякова на должность заместителя руководителя Роскомнадзора. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Терлякова Олега Александровича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе.

Также на должность заместителя главы ведомства назначен Владимир Викторович Логунов.

Ранее Мишустин освободил от занимаемых должностей заместителей руководителя ведомства Александра Панкова и Антонину Приезжеву по их просьбе. В марте Роскомнадзор возглавил Андрей Липов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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