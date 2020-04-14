Госдума вводит возможность сохранять иностранное гражданство при вступлении в российское

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит жителям других стран не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство РФ.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом данное требование исключается. При этом уточняется, что МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином.

Как напомнил на заседании председатель профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, ранее такая норма действовала только для жителей ЛНР и ДНР. "Сегодня мы принимаем этот законопроект для всего мира, чтобы любой, кто хочет вступить в гражданство РФ, не должен был отказываться от имеющегося гражданства", - пояснил он.

"Все мы понимаем важность принятия этого законопроекта. На встрече с президентом этот вопрос поднимали. Владимир Владимирович [Путин] услышал парламент, поддержал", - со своей стороны указал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что законопроект в первую очередь касается соотечественников за рубежом.

После голосования Калашников сообщил, что законопроект будет подготовлен для рассмотрения во втором чтении на следующем заседании палаты 17 апреля.

Дополнительные послабления

Помимо этого, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России.

Согласно пояснительной записке, "исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, законопроектом предлагается предоставить право обратиться с заявлением [на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке] при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в Российской Федерации иностранным гражданам, имеющим гражданство Республики Молдова или Украины". Эти преференции предлагается также распространить на граждан Белоруссии и Казахстана в связи с тем, что русский язык в этих странах "употребляется официально, указанные лица используют его в повседневной жизни".

С трех лет до одного года сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для лиц, получивших образование в России.