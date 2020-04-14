Дума приняла в I чтении проект об эксперименте по дистанционному голосованию в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в Москве.

Документ внесла член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых ("Единая Россия"). Согласно проекту, в Москве предлагается провести эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Проект предполагает, что эксперимент пройдет в 2020-2021 годах.

Документ уточняет понятие дистанционного электронного голосования. В частности, под ним понимается голосование без использования бумажного бюллетеня, через специальное программное обеспечение регионального портала госуслуг Москвы.

Кроме того, документ предусматривает создание участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. Это будет коллегиальный орган, который обеспечивает организацию, осуществление и установление итогов такого голосования.