В СПЧ назвали надуманной информацию о том, что ЦИК агитирует за поправки к конституции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что Центризбирком России ведет информирование граждан по выносимым на общероссийское голосование изменениям в конституцию в полном соответствии с законодательством, а не занимается агитацией. Таким образом он прокомментировал появившуюся в интернете и ряде СМИ информацию о том, что ЦИК якобы ведет агитацию за поправки к конституции.

"Считаю эту дискуссию об агитации в период общероссийского голосования абсолютно искусственной, надуманной. Она не имеет под собой правовых оснований", - сказал Брод в ходе пресс-конференции, посвященной общероссийскому голосованию.

По его словам, понятие агитации нельзя соотносить с общероссийским голосованием. "В данном случае общероссийское голосование - это мнение российских граждан относительно поправок, которые вносятся в основной закон. Понятие агитации здесь абсолютно неуместно, потому что нет никаких избирательных процессов, соревнований кандидатов, партий, программ и так далее. Речь идет об информировании, информирование обозначено в законе и в порядке о подготовке и проведении голосования, который был принят еще до пандемии", - отметил член СПЧ.

Он подчеркнул, что при информировании граждан "избирательные комиссии обязаны раскрывать смысл вносимых изменений, вправе информировать о социальных смыслах и мотивах предлагаемых поправок". "В противном случае информирование явилось бы неполным и не достигло бы определенной законодателем цели доведения информации в полном объеме по предмету голосования", - добавил Брод.

Он также отметил, что подключение к информированию граждан о поправках представителей культуры и науки является правомерным. "Они (выступления - прим. ТАСС) абсолютно информативны, никаких призывов прийти и проголосовать определенным образом нет", - заключил член СПЧ.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова отмечала, что комиссия не занимается пропагандой или агитацией при проведении информационной кампании по общероссийскому голосованию по закону о поправке к конституции. По ее словам, у ЦИК есть полное право "разъяснять гражданам суть поправок и информационно создавать определенную мотивацию, чтобы люди пришли на избирательные участки, чтобы люди выразили свое мнение".

О поправках в конституцию

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов.