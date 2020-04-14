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Жириновский предложил КПРФ переименоваться в социал-демократов

Лидер ЛДПР отметил, что члены партии "признали бога и отказались от атеизма"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представители КПРФ в настоящее время уже не придерживаются идей коммунизма, поэтому им следовало бы сменить название на социал-демократов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Говоря об изменениях в КПРФ, он заметил, что члены партии "признали бога и отказались от атеизма". "Они отказались от госсобственности и теперь поддерживают частный сектор", - продолжил Жириновский, напомнив о требовании фракции компартии в Мосгордуме поддержать бизнес, а также о выдвижении от КПРФ на последних президентских выборах "кандидата-миллиардера".

"Они отошли от интернационализма и стали националистами. По сути, ничего в КПРФ не осталось от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Геннадий Андреевич [Зюганов] молодец, полностью изменил партию. Но ведь это же обман миллионов людей", - продолжил Жириновский.

"Если называете себя коммунистами, то и оставайтесь ими. А если вы больше не коммунисты, то меняйте название, вы - социал-демократы", - резюмировал лидер ЛДПР.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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