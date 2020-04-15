Посол РФ отмечает кампанию в США по замалчиванию советских и российских достижений

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечает развернувшуюся в США кампанию по замалчиванию советских и российских достижений.

"Обратили внимание на поддержку сноса памятника Ивану Коневу комитетом по иностранным делам Палаты представителей [Конгресса США]. Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ США и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии, - приводит во вторник ответы Антонова на вопросы СМИ пресс-служба дипломатического представительства. - Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден орденом "Легион почета" США. Войска под его командованием освобождали [концлагерь] Аушвиц-Биркенау".

Кроме того, отметил посол, Вашингтон предпочитает не замечать разрушения памятников погибшим в боях с нацистами советским солдатам в Польше.

"Таким молчанием поощряется публичная героизация реваншистами на Украине и в странах Балтии тех, кто помогал нацистам вершить Холокост и проводил другие акции геноцида", - указал он. По словам дипломата, американским властям следовало бы осудить снос мемориала, а еще лучше предотвратить.

Антонов напомнил, что комитет по иностранным делам также "высказал свою "позицию" 12 апреля, когда празднуется День космонавтики". "Симптоматично, что одновременно Госдепартамент поздравил свою аудиторию в Twitter с Международным днем полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина, - отметил посол. - Это все та же политика замалчивания советских и российских достижений".

"Некоторые политики в Вашингтоне не осознают последствий войны с памятниками и прочих попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны. Все это ведет к фактической ревизии устава ООН, подрыву современного мироустройства", - подчеркнул глава дипломатического представительства.

По словам Антонова, 75-летие общей Победы над нацизмом является прекрасным поводом вспомнить, как много связывает Россию и США.

"Еще живы хранители "Духа Эльбы" - ветераны союзных армий. Надеемся, они смогут встретиться на праздновании юбилея в Москве, - сказал посол. - История не простит, если мы не прислушаемся к их призыву вновь объединить усилия в борьбе с новыми глобальными угрозами".