{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ отмечает кампанию в США по замалчиванию советских и российских достижений

В частности, по словам Анатолия Антонова, Вашингтон предпочитает не замечать разрушения памятников погибшим в боях с нацистами советским солдатам в Польше

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечает развернувшуюся в США кампанию по замалчиванию советских и российских достижений.

"Обратили внимание на поддержку сноса памятника Ивану Коневу комитетом по иностранным делам Палаты представителей [Конгресса США]. Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ США и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии, - приводит во вторник ответы Антонова на вопросы СМИ пресс-служба дипломатического представительства. - Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден орденом "Легион почета" США. Войска под его командованием освобождали [концлагерь] Аушвиц-Биркенау".

Кроме того, отметил посол, Вашингтон предпочитает не замечать разрушения памятников погибшим в боях с нацистами советским солдатам в Польше.

"Таким молчанием поощряется публичная героизация реваншистами на Украине и в странах Балтии тех, кто помогал нацистам вершить Холокост и проводил другие акции геноцида", - указал он. По словам дипломата, американским властям следовало бы осудить снос мемориала, а еще лучше предотвратить.

Антонов напомнил, что комитет по иностранным делам также "высказал свою "позицию" 12 апреля, когда празднуется День космонавтики". "Симптоматично, что одновременно Госдепартамент поздравил свою аудиторию в Twitter с Международным днем полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина, - отметил посол. - Это все та же политика замалчивания советских и российских достижений".

"Некоторые политики в Вашингтоне не осознают последствий войны с памятниками и прочих попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны. Все это ведет к фактической ревизии устава ООН, подрыву современного мироустройства", - подчеркнул глава дипломатического представительства.

По словам Антонова, 75-летие общей Победы над нацизмом является прекрасным поводом вспомнить, как много связывает Россию и США.

"Еще живы хранители "Духа Эльбы" - ветераны союзных армий. Надеемся, они смогут встретиться на праздновании юбилея в Москве, - сказал посол. - История не простит, если мы не прислушаемся к их призыву вновь объединить усилия в борьбе с новыми глобальными угрозами".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Захарова назвала "шедевральной дезинформацией" статью о подрыве РФ американской науки
Речь идет о статье The New York Times, в которой утверждается, что Москва якобы стоит за многолетней кампанией по дискредитации американской системы здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС