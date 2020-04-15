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Россия и США занимаются согласованием повестки дня для экспертной группы по космосу

В МИД РФ отметили, что одним из приоритетов является вопрос о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовывают повестку для работы экспертной группы по космосу, одним из приоритетов является вопрос о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сосредоточены на согласовании повестки дня, то есть перечня вопросов, по которым будет развернута работа соответствующей экспертной группы по космосу, с особым упором на проблематику недопущения гонки вооружений в космическом пространстве. Это то направление, которое сейчас отрабатывается в практическом плане", - сказал дипломат.

Общение по вопросам стратегической стабильности, продолжил Рябков, дипломаты РФ и США, а также эксперты в настоящее время ведут только по переписке. "Мы общаемся по переписке. Пока нет договоренностей ни о каких иных контактах, в том числе телефонных и по видеосвязи", - сказал он.

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