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Пандемия коронавируса нового типа
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Россия и Сирия призывают оказать давление на США для отмены санкций в связи с пандемией

В Сирии не хватает тестов на коронавирусную инфекцию, во всех больницах имеется всего 25 тысяч коек и критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, говорится в заявлении двух стран

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. РФ и Сирия призывают мировое сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении сирийской стороны в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении начальника НЦУО РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

Стороны отмечают, что как и в случае с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) США отказываются видеть угрозу распространения эпидемии коронавируса в Сирии, а также не принимают в расчет мнение ООН. Для Соединенных Штатов, отмечается в заявлении, призывы к смягчению санкций не являются достаточным поводом для изменения санкционной политики в отношении Сирии, "даже если речь идет о выживании всего сирийского народа".

"В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны", - подчеркнули представители РФ и Сирии.

В документе отмечается, что в Сирии не хватает тестов на коронавирусную инфекцию, во всех сирийских больницах имеется всего 25 тысяч коек и критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. По данным межведомственных координационных штабов России и Сирии, несмотря на усилия властей, возможности по диагностированию и оказанию помощи инфицированным сильно ограничены. "Ежедневно в стране проводится около 100 тестов, в сирийских медучреждениях имеется всего 25 тыс. койко-мест и критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что причина такого состояния дел заключается в том, что система здравоохранения страны сильно пострадала за время военных действий и восстановить возможности государства для полномасштабной борьбы с коронавирусной инфекцией возможно только за счет иностранной поддержки.

"Однако введенные в одностороннем порядке США и европейскими странами в отношении Сирии санкции препятствуют поставкам необходимых медикаментов и медицинского оборудования", - говорится в заявлении.

Беженцы

Количество сирийских беженцев, возвращающихся из-за рубежа, резко сократилось из-за введенных в республике карантинных мер.

"В связи с введенными карантинными ограничениями по предотвращению распространения на территории Сирии коронавирусной инфекции количество возвращающихся в родные места сирийских граждан резко сократилось и на сегодняшний день не превышает двух человек в сутки", - говорится в заявлении межведомственных координационных штабов.

Несмотря на это, сирийское правительство продолжает работу по адаптации в обществе всех возвращающихся граждан и восстановлению инфраструктуры страны.

В документе говорится, что беженцы, находящиеся в подконтрольном США лагере Эр-Рукбан на территории Сирии, практически не имеют шансов выжить в случае начала там эпидемии. "В случае начала эпидемии у людей шансов выжить практически не остается", - говорится в заявлении.

Отмечается, что бывшие жители лагеря свидетельствуют об отсутствии медикаментов и квалифицированных врачей в лагере, при этом медицинские пункты закрыты. "При этом американская сторона, продолжая незаконно оккупировать эту территорию Сирии, не желает оказывать медицинскую помощь проживающим на ней сирийским гражданам", - подчеркивается в заявлении.

В межведомственных координационных штабах добавили, что США под любым предлогом пытаются заблокировать процесс вывода жителей Эр-Рукбана на подконтрольные сирийскому правительству территории.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за жизни и здоровье беженцев и санитарно-эпидемическую обстановку в этом лагере несут США, незаконно оккупировавшие данный район Сирии.

Теги
СШАСирияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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