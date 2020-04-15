ЦИК предложил назначить Ольгу Кириллову новым членом Мосгоризбиркома

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании в среду предложила кандидатуру Ольги Кирилловой для назначения новым членом Мосгоризбиркома на место экс-главы столичной комиссии Валентина Горбунова.

"Представление кандидатуры по данной вакансии - абсолютная прерогатива ЦИК России. К нам обратилась Общественная палата Москвы с ходатайством о кандидатуре Ольги Кирилловой. Мы не стали никого выдвигать дополнительно и согласились с тем, что мы выдвигаем эту кандидатуру", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Согласно законодательству, в данном случае новую кандидатуру будет утверждать мэр Москвы Сергей Собянин по предложению Центризбиркома.

Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов умер 29 марта после тяжелой болезни. Он возглавлял Мосгоризбирком около 25 лет.

По информации на сайте столичной Общественной палаты, Кириллова являлась начальником УФМС России по Москве с 2012 года. Указом президента РФ от 10 июня 2017 года ей присвоено звание генерал-майора полиции. В январе 2019 года Кириллова ушла в отставку по собственному желанию. Она является председателем комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.