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Отставки и назначения

Правительство Камчатки уйдет в отставку до конца недели

Врио главы региона Владимир Солодов отметил, что действующие члены краевого кабмина будут исполнять обязанности до назначения нового состава
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов Елена Верещака/ТАСС
Описание
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
© Елена Верещака/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Правительство Камчатского края будет отправлено в отставку до конца недели, сейчас готовятся необходимые документы, сообщил ТАСС врио главы региона Владимир Солодов.

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Согласно уставу края, губернатор формирует правительство и принимает решение о его отставке. При этом в уставе не указано, что правительство должно обязательно уходить в отставку при смене главы региона.

"До конца недели, сейчас документы оформляют", - ответил Солодов на вопрос ТАСС, когда будет принято решение об отставке правительства.

Он отметил, что действующие члены краевого кабмина будут исполнять обязанности до назначения нового состава. "Я сейчас временно исполняющий обязанности, соответственно, министры и зампреды тоже будут исполняющими обязанности до назначения уже нового правительства избранным губернатором", - сказал врио главы Камчатки.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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