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Пандемия коронавируса нового типа

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о приостановке взносов в ВОЗ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, как и другие страны G20, возлагают надежды на работу Всемирной организации здравоохранения по преодолению пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как и другие лидеры G20, возлагает надежду на дальнейшую работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по преодолению пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ.

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"Главы "Большой двадцатки", включая президента РФ Владимира Путина, возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ. Именно из этой позиции мы исходим", - сказал он.

Песков напомнил об итоговом заявлении лидеров стран "Большой двадцатки", принятом по итогам экстренного саммита в конце марта, в котором говорится, что G20 вместе с ВОЗ "решительно настроена сделать все возможное для преодоления пандемии". "Там говорится, что президенты "двадцатки" полностью поддерживают усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия по координации международной борьбы с пандемией", - добавил он.

Песков отметил, что в этом документе "на ВОЗ возлагаются определенные функции, ей даются поручения", в том числе по подготовке аналитического доклада об имеющихся недостатках в системах здравоохранения стран "двадцатки", мешающих в борьбе с вирусом.

Ранее Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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