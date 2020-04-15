Врио главы Коми освободил от должности постпреда региона в Москве Саришвили

СЫКТЫВКАР, 15 апреля. /ТАСС/. Врио главы Коми Владимир Уйба освободил от должности заместителя председателя правительства Республики Коми - постоянного представителя региона при президенте РФ Григория Саришвили. Об этом говорится в опубликованном в среду распоряжении руководителя региона.

"На основании статьи 84 конституции Республики Коми освободить Саришвили Григория Наскидовича от должности заместителя председателя правительства - постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации", - говорится в распоряжении, подписанном врио главы Коми Владимиром Уйбой. Опубликованное в среду распоряжение было подписано 8 апреля.

По данным московского постпредства Коми, врио представителя назначена одна из его заместителей Елена Васильева.

Саришвили до назначения руководителем постпредства в октябре 2015 года занимал должность замруководителя Ростуризма.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.