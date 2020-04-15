МИД России предостерегает родителей от согласия на программы для школьников в США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. МИД РФ категорически не рекомендует родителям соглашаться на образовательные программы для школьников в США, поскольку такие поездки не защищены международно-правовыми договоренностями. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет. Возникают самые разные истории, которыми приходится заниматься посольствам", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей. "Учитывая критическую ситуацию, мы этим занимаемся и делаем все для того, чтобы этих детей разыскать, - продолжил министр. - Мы не знаем, где они находятся, Госдеп тоже не может предоставить всю информацию. Уже направили информацию в Министерство просвещения России, чтобы они опросили все школы, кто мог оказаться в такой же ситуации".

Глава МИД РФ напомнил, что ранее между Россией и США существовала похожая программа школьных обменов FLEX. "Мы ее прекратили в связи с тем, что, когда очередная группа завершала пребывание, одного нашего несовершеннолетнего школьника сагитировали пойти приемным ребенком в однополую семью вопреки всем обязательствам США вернуть детей домой, в их семьи", - отметил он.

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Госдепартаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника.