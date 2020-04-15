Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о подготовке США диверсий в республике

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа боевиков, которая проходила подготовку на базе ВС США, сдалась правительственным силам Сирии, после чего сообщила о подготовке Соединенными Штатами диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры республики. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

"В ночь с 13 на 14 апреля 2020 года из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря Эр-Рукбан", - сказал Журавлев.

По его словам, боевики были атакованы отрядом радикальных бандформирований, подконтрольных Соединенным Штатам. "В результате боестолкновения прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил".

По информации, предоставленной сдавшимися боевиками "инструкторы из США осуществляли их подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам".

Как отметил руководитель ЦПВС, 27 боевиков сдали десятки единиц стрелкового вооружения, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в том числе западного производства. Согласно их показаниям, "оружие и автомобили им предоставили американцы".