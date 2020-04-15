{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали о подготовке США диверсий в республике

Они также сдали десятки единиц стрелкового вооружения. Согласно их показаниям, "оружие и автомобили им предоставили американцы"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа боевиков, которая проходила подготовку на базе ВС США, сдалась правительственным силам Сирии, после чего сообщила о подготовке Соединенными Штатами диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры республики. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

"В ночь с 13 на 14 апреля 2020 года из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря Эр-Рукбан", - сказал Журавлев.

По его словам, боевики были атакованы отрядом радикальных бандформирований, подконтрольных Соединенным Штатам. "В результате боестолкновения прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил".

По информации, предоставленной сдавшимися боевиками "инструкторы из США осуществляли их подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам".

Как отметил руководитель ЦПВС, 27 боевиков сдали десятки единиц стрелкового вооружения, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в том числе западного производства. Согласно их показаниям, "оружие и автомобили им предоставили американцы".

Теги
СШАСирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США российскими школьниками
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Вашингтон требует от России забрать своих школьников на родину, но не предоставляет о них никаких данных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС