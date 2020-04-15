Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США российскими школьниками

"Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация", - охарактеризовала она ситуацию в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". По ее словам, Госдепартамент уведомил российское посольство в Вашингтоне о том, что 74 старшеклассника из РФ просят помощи для организации их вывоза на родину. "Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться", - пояснила Захарова.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "страшной махинацией" действия США, потребовавших от России забрать своих школьников на родину без предоставления какой-либо информации о них. Она подчеркнула, что Госдепартамент снимает с себя ответственность за судьбу учащихся, несмотря на причастность к их вывозу из РФ.

На все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России. Кроме того, в ответ от посольства США в Москве была получена иная цифра оставшихся в США школьников. "То есть пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого, но при этом вывези, потому что Соединенные Штаты Америки, как они заявили, будут накладывать новые санкции на те страны, которые не заберут своих людей", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова считает, что детей на учебу в США отправляли "по большому счету тайно". Именно поэтому до сих пор неизвестно точное число остающихся там старшеклассников, как и сами программы, по которым они поехали обучаться за рубежом.

Так, американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало российским дипломатом найти те частные структуры, которые спонсировали обучение школьников в США, заявляя об отсутствии государственного финансирования этих программ. "Как мы понимаем, Госдепартамент имеет отношение к этим частным программам, при этом снимает полностью с себя ответственность за судьбу участников этих так называемых обменов", - отметила дипломат.

Захарова отметила, что главная задача сейчас - вернуть школьников домой, а заниматься выяснением деталями по программам обмена следует потом. "Очень хочется надеяться, что мы все-таки пройдем эту дорогу до конца, найдем их, определим их местонахождение и сможем оказать помощь в возвращении", - заключила она.

Надежда на взаимодействие

В свою очередь в эфире телеканала RTVI официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что Госдепартамент все же начнет конструктивное взаимодействие по этому вопросу. "Мы ожидаем от американской стороны необходимого уровня взаимодействия по этому вопросу, - сказала она. - Мы не теряем надежды, что у Госдепартамента появятся какие-то дополнительные данные, учитывая, что они должны проводить работу со своими органами, которые занимаются миграционными вопросами, и другими профильными ведомствами".

По ее словам, российское дипведомство уже ведет работу со своей стороны. "Мы запросили все российские ведомства, которые могут в этой ситуации помочь и предоставить информацию по выезду детей, по образовательным проектам, чтобы найти хоть какие-то следы. Мы, конечно, ждем информации и от родителей, и детей, которые могут обращаться, как они уже это делали", - указала Захарова, добавив, что пока недостаточно данных, чтобы сформировать списки школьников.

Ситуация с российскими школьниками

Несколько десятков российских школьников, приехавшие на учебу в США, выразили желание вернуться на родину в связи со вспышки коронавируса. По словам Захаровой, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Госдепартаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы Secondary School Student Program в Соединенные Штаты прибыли 74 российских старшеклассника. При этом, по данным американского посольства в Москве, по состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Американская сторона заверяет, что работает с организаторами поездок по вопросу возвращения детей домой, и готова предложить свою помощь российским школьникам, несмотря на то, что программы их обучения в стране не финансировались государством.