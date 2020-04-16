Рябков: РФ призывает США не выдумывать предлоги для отказа от диалога по оружию в космосе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя утверждения США, что РФ якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

"Они [США] в последнее время взяли за правило демагогически оспаривать оправданность нашей идеи принятия в государственной мере не только юридически обязывающих договоренностей в этой сфере, но и принятия ими, то есть государствами, политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чем смысл этих идей. Мы говорим о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал Рябков.

Отказ США от предложений РФ может означать, что в Вашингтоне взяли курс на развертывание ударных систем в космосе.