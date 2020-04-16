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Кризис на Украине
Обновлено 

ДНР и Украина завершили процедуру первого в 2020 году обмена пленными

Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Горловка - Майорское"
Описание
© Александр Река/ТАСС

ГОРЛОВКА, 16 апреля. /ТАСС/. Первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной завершился. Об этом заявила Донецкому агентству новостей представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

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"Обмен закончился", - сказала она.

Как ранее сообщил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, обмен пленными состоялся под Горловкой в районе КПП "Майорск".

Как передавал корреспондент ТАСС из района Горловки, колонна с пленными выдвинулась на нулевой блокпост, где они встретились с представителями Украины. За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК. Обстановка спокойная. Перед процедурой все списки сверили представители Международного комитета Красного Креста.

В ближайшее время представители ДНР официально огласят формулу обмена. Никаких эксцессов в ходе обмена не было. В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники силовых ведомств, а также пленные были в защитных масках, все присутствующие, по возможности, соблюдали необходимую социальную дистанцию. 

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаКризис на Украине
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